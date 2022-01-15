Bağışıklığı güçlendiriyor! İşte 3 süper bitki...

Bitki çayları sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır... Ama özellikle üç bitki çayı var ki faydaları saymakla bitmez. Bunlar papatya, zencefil ve hibiskus çayları. Gelin faydalarını birlikte öğrenelim.

Çayı sağlıklı bir yaşamın önemli bir içeceği olarak görüyorum. Bazı araştırmalar özellikle yeşil çay dahil tüm çay çeşitlerinin bağışıklık sistemini destekleyici, inflamasyona savaş açıcı, kardiyovasküler sağlığı geliştirici hatta bazı kanser türlerinden koruyucu etkileri olduğunu bildirmektedir. Bu sağlığa iyi gelen etkisinin çayda bulunan antioksidanlardan polifenollere ait olduğu belirtilmektedir.

Çay; çay bitkisinin yaprağından veya herhangi bir bitkinin kök, çiçek, tomurcuk ya da yapraklarının demleme veya kaynatılması ile elde edilen içecek olarak basitçe tanımlanabilir. Mesela ıhlamur çayı ıhlamur ağacının çiçeklerinden demlenerek elde edilirken, adaçayı ise adaçayı çalılarının yapraklarının kaynatılması ile hazırlanır.

O nedenle birçok çiçek veya tomurcuktan ve yapraktan farklı bitkilerin çayları elde edilebilir. Çayları hazırlarken aslında demleme usulünü kullanmak en sağlıklı yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Ve tüm çaylara kuru karanfil, çubuk tarçın, tane karabiber gibi baharatları ekleyerek servis etmenin sağlığa daha fazla yararlı olduğunu, bal ile tatlandırarak içmenin ise çayın içinde mevcut olan antioksidanların biyolojik etkinliğini en az 10- 20 kat arttırdığını sizlere küçük bir sır olarak vermek isterim. Birçok çay çok değerli fakat pek sık içmediğimiz ama sağlık için çok değerli yararları olan 3 süper bitkinin çaylarından bahsetmek istiyorum.