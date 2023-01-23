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Bağışıklığın doğal güçlendiricisi! Her gün 1 porsiyonu sağlığınızı zirve yaptıracak!

Sağılığımızı korumak için güçlü bir bağışıklığa sahip olmak da büyük önem taşır. Bunun için ise tüketebileceğimiz belirli besinler bulunmaktadır. Gerek içeriğindeki mineraller gerekse vitaminler sayesinde bazı yiyecekler sağlığımız için diğer seçeneklerin önüne geçmektedir. Bu alanda en etkili olanların başında ise yoğurt gelmektedir. Çok besleyicidir ve düzenli olarak yoğurt yemek sağlığınızın çeşitli yönlerde iyileştirebilir. Örneğin yoğurdun kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azalttığı ve kilo yönetimine yardımcı olduğu bulunmuştur.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 13:35
Bağışıklığın doğal güçlendiricisi! Her gün 1 porsiyonu sağlığınızı zirve yaptıracak!

YOĞURT NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonu ile yapılan popüler bir süt ürünüdür.

Bağışıklığın doğal güçlendiricisi! Her gün 1 porsiyonu sağlığınızı zirve yaptıracak!

Yoğurt yapmak için kullanılan bakteriler, sütte bulunan doğal şeker olan laktozu fermente eden "yoğurt kültürleri" olarak adlandırılır. Bu süreç, süt proteinlerinin pıhtılaşmasına neden olan ve yoğurda eşsiz lezzetini ve dokusunu veren bir madde olan laktik asit üretir.

Bağışıklığın doğal güçlendiricisi! Her gün 1 porsiyonu sağlığınızı zirve yaptıracak!

Her türlü sütten yoğurt yapılabilir. Yağsız sütten yapılan çeşitler yağsız olarak kabul edilirken tam yağlı süt seçenekleri tam yağlı olarak kabul edilir.

Bağışıklığın doğal güçlendiricisi! Her gün 1 porsiyonu sağlığınızı zirve yaptıracak!

Renklendirici eklenmemiş sade yoğurt, keskin bir tada sahip beyaz, kalın bir sıvıdır. Bununla birlikte, çoğu marka yoğurda, şeker ve yapay tatlar gibi ilave bileşenler ekleyebilirler.

Bağışıklığın doğal güçlendiricisi! Her gün 1 porsiyonu sağlığınızı zirve yaptıracak!

Ancak doğal yoğurdun birçok faydası yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır.

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