Banyo temizliğinde bu alan hepimizin gözünden kaçıyor! Meğer nefes darlığına neden oluyormuş…
Banyonuzu düzenli olarak temizliyor olabilirsiniz ancak, muhtemelen oldukça önemli bir bölgeyi gözden kaçırıyorsunuz. Gözden kaçırabildiğiniz ve oldukça tehlikeli olan bu bölge, solunum yolu rahatsızlıklarından göz sorunlarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki bu, gizli bölge neresi ve bu bölgedeki risklerden korunmak için neler yapabiliriz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:29