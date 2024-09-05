Banyo temizliğinde bu alan hepimizin gözünden kaçıyor! Meğer nefes darlığına neden oluyormuş…

Banyonuzu düzenli olarak temizliyor olabilirsiniz ancak, muhtemelen oldukça önemli bir bölgeyi gözden kaçırıyorsunuz. Gözden kaçırabildiğiniz ve oldukça tehlikeli olan bu bölge, solunum yolu rahatsızlıklarından göz sorunlarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki bu, gizli bölge neresi ve bu bölgedeki risklerden korunmak için neler yapabiliriz? İşte detaylar…