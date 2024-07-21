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Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

Vücudunuz size ihtiyaçlar ve rahatsızlıklarınız ile ilgili birçok sinyal gönderir. Önemli olan bu sinyalleri algılayıp, görmezden gelmemektir. Önemsenmeyen bu belirtiler dönülmesi oldukça zor olabilen durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Dr. Donald Grant, ciltte ortaya çıkan bazı durumlar çeşitli hastalıkların sinyali olabileceğini ifade ederek, bu sinyallere beş önemli örnek verdi.

Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:44
Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

Her gün aynaya baktığınızda oluşan minik bir kızarıklıklar ya da yeni çıkan bir sivilce size oldukça basit görülebilir. Ancak bunlar aslında vücudunuzun sizlere gönderdiği uyarı sinyalleridir. Dr. Grant, vitamin eksikliğinden böbrek rahatsızlığına kadar birçok olumsuz durumun habercisi olabilen ciltteki sinyalleri sıraladı.

Not: Görseller temsili olarak seçilmiştir.

Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

Not: Yüzünüzde oluşan değişikliklerin temel nedenini öğrenmeniz için bir uzmana başvurmanız önerilir.

Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

KABARIK LEKELER

Eğer cildinizde şişkin, kabarık ve ağrı hissettiğiniz lekeleriniz varsa bu önemli bir sinyal anlamına gelebilir.

Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

Bu durum selülit gibi rahatsızlıkların da işareti olabileceğini ifade eden doktor, yüz de dahil olmak üzere vücudun diğer bölümlerinde de meydana gelebileceğini söyledi.

Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

Dr. Grant, bu görüntü ile ilgili, genellikle saman nezlesi ya da alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarına işaret etse de aynı zamanda böbrek komplikasyonlarının önemli bir sinyali de olabileceğini ifade etti.

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