Basit bir leke demeyin! Meğer böbrek rahatsızlığının ilk belirtisiymiş…

Vücudunuz size ihtiyaçlar ve rahatsızlıklarınız ile ilgili birçok sinyal gönderir. Önemli olan bu sinyalleri algılayıp, görmezden gelmemektir. Önemsenmeyen bu belirtiler dönülmesi oldukça zor olabilen durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Dr. Donald Grant, ciltte ortaya çıkan bazı durumlar çeşitli hastalıkların sinyali olabileceğini ifade ederek, bu sinyallere beş önemli örnek verdi.