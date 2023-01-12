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Basit bir mide yanması sandığı şey "kanser" çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Gwen Booth adlı bir kadın, Aralık 2014'te midesinde yanma hissine neden olan bir hazımsızlık şikayetiyle doktora gitti. Basit bir şikayet sandığı bu durum, beklediğinden çok daha büyük bir sorunun habercisi olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirdi.