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Basit bir mide yanması sandığı şey "kanser" çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Gwen Booth adlı bir kadın, Aralık 2014'te midesinde yanma hissine neden olan bir hazımsızlık şikayetiyle doktora gitti. Basit bir şikayet sandığı bu durum, beklediğinden çok daha büyük bir sorunun habercisi olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirdi.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 14:41
Basit bir mide yanması sandığı şey kanser çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Gwen Booth 66 yaşındayken yaşadığı şikayetler sebebiyle doktora gitti. Mide ekşimesi, hazımsızlık ve yanma sonucunda aldığı teşhis; pankreas kanseriydi. Bu teşhisi aldıktan sadece birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

Basit bir mide yanması sandığı şey kanser çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Mide yanması, genellikle mide asidinin boğaza doğru ilerlemesinden kaynaklanıyor.

Basit bir mide yanması sandığı şey kanser çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Genellikle ciddi bir durum değildir ve yaşam-beslenme tarzındaki değişikliklerin yanı sıra bazı ilaçlarla birlikte önlenebilir.

Basit bir mide yanması sandığı şey kanser çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Basit olarak nitelendirilse de mide yanması, Gwen için maalesef ki o kadar basit bir şekilde sonuçlanmadı.

Basit bir mide yanması sandığı şey kanser çıktı! Teşhisten sadece birkaç hafta sonra...

Kızı Kelly Williams, annesinin teşhisinin "tamamen şok edici" olduğunu söylerken diğer insanları da bu teşhis konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dair uyardı.

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