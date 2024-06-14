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Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: "Etin yanında mutlaka..."

Ailemizle ve sevdiklerimizle bayram sofralarında kontrolsüz ve fazla yemenin keyif vermek yerine sonrasında sorunlar oluşturabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı. Peki bu püf noktalar nelerdir ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 09:04
Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: Etin yanında mutlaka...

Daha keyifli ve daha sağlıklı bir bayram geçirebilmek için önemli olan noktalardan biri de sağlıklı beslenmedir. Bilinçsizce sağlıksız beslenme sonucunda metabolizmamız oldukça zorlanabilir, özellikle de sindirim sorunları yaşayabiliriz. Bayramda kalabalık aile sofralarında kontrolsüzce beslenmek ise en büyük risklerden biri. Bunların önüne geçmek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil'in öneriler…

Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: Etin yanında mutlaka...

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Her gün olduğu gibi bayram sabahlarında da dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin" diyen Oturakçıibogil, bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını şöyle sıraladı:

Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: Etin yanında mutlaka...

"Beyaz peynir, domates, salatalık, yeşillikler, yumurta, zeytin ve kepekli veya tam buğday ekmeği olacak şekilde hafif bir kahvaltıyı tercih edin. Kurban Bayramı'nda fazlaca tercih edilen ve et ürünleriyle yapılan kavurma gibi yiyeceklerden ise uzak durun."

Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: Etin yanında mutlaka...

ETİ BİR GÜN DİNLENDİRİN

Kurban Bayramı'nda en çok şikâyet edilen sağlık sorunlarından biri de hazımsızlık problemi. Bunun sebebi ise yeni kesilmiş etin sindiriminin zor olması.

Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: Etin yanında mutlaka...

Bu yüzden, yeni kesilmiş etler kas sertleşmesi nedeniyle sert olacağından buzdolabında en az bir gün dinlendirdikten sonra tüketmeye özen gösterilmelidir.

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