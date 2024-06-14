Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: "Etin yanında mutlaka..."

Daha keyifli ve daha sağlıklı bir bayram geçirebilmek için önemli olan noktalardan biri de sağlıklı beslenmedir. Bilinçsizce sağlıksız beslenme sonucunda metabolizmamız oldukça zorlanabilir, özellikle de sindirim sorunları yaşayabiliriz. Bayramda kalabalık aile sofralarında kontrolsüzce beslenmek ise en büyük risklerden biri. Bunların önüne geçmek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil'in öneriler…