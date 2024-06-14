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Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: "Etin yanında mutlaka..."
Bayramda şişkinliği bitiren formül! Kalabalık sofraların keyfini çıkarasınız: "Etin yanında mutlaka..."
Ailemizle ve sevdiklerimizle bayram sofralarında kontrolsüz ve fazla yemenin keyif vermek yerine sonrasında sorunlar oluşturabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı. Peki bu püf noktalar nelerdir ? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 09:04