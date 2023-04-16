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Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla
Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla
Demans, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve beyinsel işlevlerin çeşitli kayba uğradığı geniş bir tanıma sahip rahatsızlıklardan biri. Alzheimer gibi hastalıkları da çatısında toplayan demans, oldukça geniş anlamda bir etkiye sahip. Çaresi tıbben hala bulunamasa da, etkenleri ve ilerleyişinin durdurulmasıyla ilişkili önemli veriler elde edildi. Bunlardan birisi ise; kan grubuyla yakından ilişkili. İşte şaşırtan çalışmanın sonuçları...
Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:36