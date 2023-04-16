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Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla

Demans, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve beyinsel işlevlerin çeşitli kayba uğradığı geniş bir tanıma sahip rahatsızlıklardan biri. Alzheimer gibi hastalıkları da çatısında toplayan demans, oldukça geniş anlamda bir etkiye sahip. Çaresi tıbben hala bulunamasa da, etkenleri ve ilerleyişinin durdurulmasıyla ilişkili önemli veriler elde edildi. Bunlardan birisi ise; kan grubuyla yakından ilişkili. İşte şaşırtan çalışmanın sonuçları...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:36
Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor.

Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla

Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. Biri, bozukluğu geliştirme riskinizi neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.

Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla

BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKE SAHİP

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti.

Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.

Beyin sağlığınız kanınıza bağlı! Bu kan grubuna sahipseniz bunama riski %82 daha fazla

Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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