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Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...

Sinir sistemimizin merkezi olarak bilinen beyin, vücudumuzun en önemli organları arasındadır. Beynin içinden kafatası içine doğru ilerleyen tümörler de bu kategoriye girer. Araştırmalar, beyin tümörlerinin neden oluştuğunu belirlemede hala net bir cevap veremiyor. Yine de beyin tümörü nasıl bir belirti verir? İşte beyin tümörüne dair işaretler...

Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:51
Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından "beyin tömürü" çıkabiliyor" diyor.

Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...

Beyin tümörleri davranış veya kişilik değişikliklerine neden olabilir.

Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...

Beyin, süngerimsi, yumuşak bir doku kütlesidir.

Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...

Kafatası, menings ve kafatası kemikleri tarafından korunmaktadır.

Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...

Beyni, suya benzer bir sıvı olan cerebrospinal sıvı ile sarar ve tampon yapar.

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