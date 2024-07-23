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Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...
Beyin tümörünün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Meğer ilk sinyalini böyle veriyormuş...
Sinir sistemimizin merkezi olarak bilinen beyin, vücudumuzun en önemli organları arasındadır. Beynin içinden kafatası içine doğru ilerleyen tümörler de bu kategoriye girer. Araştırmalar, beyin tümörlerinin neden oluştuğunu belirlemede hala net bir cevap veremiyor. Yine de beyin tümörü nasıl bir belirti verir? İşte beyin tümörüne dair işaretler...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:51