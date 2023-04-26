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Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20'lerde hafızanın sırrı...

Beslenme sistemi hemen her konuda öne çıkan ana faktörlerden biri. Genellikle vücut sağlığı fazlasıyla düşünülse de, beyin sağlığı ile ilişkili olarak daha az doğru beslenme noktalarına dikkat edildiği biliniyor. Fakat bazı beslenme tüyoları, ilerleyen yaşlara rağmen beynin dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte uzmanından genç bir beynin tüyoları...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:28
Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20’lerde hafızanın sırrı...

Elbette cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20’lerde hafızanın sırrı...

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri.

Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20’lerde hafızanın sırrı...

Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20’lerde hafızanın sırrı...

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20’lerde hafızanın sırrı...

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır. Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu" açıklamasında bulundu.

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