Beyni gençleştiren vitamin! 90 yaşında bile 20'lerde hafızanın sırrı...
Beslenme sistemi hemen her konuda öne çıkan ana faktörlerden biri. Genellikle vücut sağlığı fazlasıyla düşünülse de, beyin sağlığı ile ilişkili olarak daha az doğru beslenme noktalarına dikkat edildiği biliniyor. Fakat bazı beslenme tüyoları, ilerleyen yaşlara rağmen beynin dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte uzmanından genç bir beynin tüyoları...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:28