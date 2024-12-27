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Beyni ilaçsız iyileştirmenin formülü! Çinliler "ölümsüzlük çayı" diyor: Çok az insanın bildiği o tarif...

Hafızadan motor becerilere kadar her şeyin yönetim bölgesi olan beyin, insan yaşamının devamını sağlayan önemli organlardan başında geliyor. Sonuç olarak, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilecek bileşiklerin bulunduğu ilaçlar son zamanlarda gündeme geliyor. Bu ilaçların hiçbirine ihtiyaç duymadan beyninizi tamamen doğal yollarla güçlendirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:43
Beyni ilaçsız iyileştirmenin formülü! Çinliler ölümsüzlük çayı diyor: Çok az insanın bildiği o tarif...

Bazı içeceklerde bulunan probiyotikler veya antioksidanlar, beyin fonksiyonlarınızı iyileştirebilir. Bu nedenle, her zaman ihtiyaç duyulan maddeleri doğadan tamamen elde edebilirsiniz. Doğru ürünleri birleştirmek ihtiyacınız olan tek şey. Bu içecekler, düşünme yeteneğinizi geliştirecektir...

Beyni ilaçsız iyileştirmenin formülü! Çinliler ölümsüzlük çayı diyor: Çok az insanın bildiği o tarif...

KAHVE

Kahve, beyin fonksiyonunu iyileştiren en popüler içeceklerin başında geliyor. Beyninizi etkileme yeteneğine sahip olan klorojenik asit gibi maddeler içerse de, en büyük faydası kafeindir.

Beyni ilaçsız iyileştirmenin formülü! Çinliler ölümsüzlük çayı diyor: Çok az insanın bildiği o tarif...

Bir araştırma, kafeinin 40 ila 300 mg'lık dozlarda odaklanmayı, uyanıklığı, reaksiyon süresini ve hafızayı iyileştirebileceğini buldu. Bu doz, yaklaşık 0,5 ila 3 fincan kahveye eşdeğerdir.

Beyni ilaçsız iyileştirmenin formülü! Çinliler ölümsüzlük çayı diyor: Çok az insanın bildiği o tarif...
Kahve ayrıca Alzheimer hastalığından korur. Bir haftalık bir çalışma, günde beş fincan veya beş yüz miligram kafein almanın Alzheimer'ın önlenmesine ve tedavisine yardımcı olduğunu buldu.
Beyni ilaçsız iyileştirmenin formülü! Çinliler ölümsüzlük çayı diyor: Çok az insanın bildiği o tarif...

Kafeinin günde 400 mg'a kadar alınmasının zararlı olabileceğini bilmek de önemlidir. Çalışmaların daha fazla kişi üzerinde denenmesi gerekiyor.

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