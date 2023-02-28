Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

Beyin uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'nda öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beyni genç tutan besin ve vitaminleri açıkladı. Dr. Uma Naidoo, "En sık aldığım soru; 'Beyni genç tutmak için hangi besini tüketmeliyiz?' sorusu. Gerçekten etkili bir beslenme düzeni ile beyni genç tutmak mümkün. Bunun için mutlaka düzenli olarak vitamin değerlerine baktırmalı ve uzmanınızın önerdiği takviyeyi kullanmalısınız. Takviyelere hiç ihtiyaç duymamak içinse doğru besinleri tüketmelisiniz. Peki, hangi besinler beyni güçlendiriyor? İşte beynin gıdası olarak bilinen vitaminler ve besinler...