Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

B2 VİTAMİNİ : İLAÇLARI PARÇALAR

B2 vitamini, bir diğer adıyla riboflavin; vücutta ve beyinde olduğu gibi önemli raksiyonları gerçekleştiren hücrelerdeki enzimlere yardımcı olarak görev yapar.

Riboflavin; hücrelerin büyümesine, enerji üretilmesine ve yağlarla ilaçlar gibi dış maddelerin parçalanmasına yardımcı olur.