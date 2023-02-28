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Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

Beyin uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'nda öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beyni genç tutan besin ve vitaminleri açıkladı. Dr. Uma Naidoo, "En sık aldığım soru; 'Beyni genç tutmak için hangi besini tüketmeliyiz?' sorusu. Gerçekten etkili bir beslenme düzeni ile beyni genç tutmak mümkün. Bunun için mutlaka düzenli olarak vitamin değerlerine baktırmalı ve uzmanınızın önerdiği takviyeyi kullanmalısınız. Takviyelere hiç ihtiyaç duymamak içinse doğru besinleri tüketmelisiniz. Peki, hangi besinler beyni güçlendiriyor? İşte beynin gıdası olarak bilinen vitaminler ve besinler...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:05
Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

B VİTAMİNLERİNİN BEYNE FAYDALARI NELERDİR?

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırmaya göre depresyon, bunama ve zihinsel bozukluk genellikle B vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Çalışmanın baş yazarı olan Psikiyatrist Rajaprabhakaran Rajarehinam, "Bilişsel sorunların bir nedeni olarak B12 vitamini eksikliği, özellikle düzensiz beslenen ileri yaş kişilerde daha yaygın." dedi.

Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

8 FARKLI B VİTAMİNİ BULUNUYOR

B vitamini grubuna ait 8 farklı vitamin bulunuyor. B grubu vitaminlerin faydaları ise şu şekilde;

Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

B1 VİTAMİNİ : ENERJİYİ ARTIRIR

B1 vitamini, diğer bir adıyla tiamin; hücrelerin temel işlevini yerine getirebilmesi, besinlerdeki enerjinin açığa çıkması için çok önemlidir.

Beyin, vücuttaki metabolik olarak en aktif organlardan biridir ve nörolojik sorunlara yol açabilecek eksiklikleri önlemek için tiamin desteğine ihtiyacı vardır.

Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

B2 VİTAMİNİ : İLAÇLARI PARÇALAR

B2 vitamini, bir diğer adıyla riboflavin; vücutta ve beyinde olduğu gibi önemli raksiyonları gerçekleştiren hücrelerdeki enzimlere yardımcı olarak görev yapar.

Riboflavin; hücrelerin büyümesine, enerji üretilmesine ve yağlarla ilaçlar gibi dış maddelerin parçalanmasına yardımcı olur.

Beynin yaşlanmasını durduruyor! Bu besin beynin gıdası olarak biliniyor...

B3 VİTAMİNİ : ENFLAMASYONU AZALTIR

B3 vitamini, bir diğer adıyla niasin, vücutta ihtiyaç duyulan kolesterol ve yağ gibi maddeleri üretmek ve tüm organ sistemlerimiz için enerjiyi dönüştürmek için 400'den fazla enzimle birlikte çalışır.

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