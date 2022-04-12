Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor
Sıklıkla genel beden sağlığı üzerine etkiler düşünülürken beyin sağlığı es geçilebiliyor. Fakat sağlıklı bir beyin yaşam boyunca sağlıklı bir bedeni de beraberinde getiriyor. Bu nedenle beyni koruyan doğru adımları atmak, demans veya alzheimer gibi rahatsızlıkların da riskini en düşük seviyeye indirerek hem gençlikte hem de ilerleyen yaşlarda rahat bir hayat geçirmenizi sağlıyor. İşte beyniniz için adeta bir kalkan olabilecek o ipucu...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:49
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:51