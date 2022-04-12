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Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Sıklıkla genel beden sağlığı üzerine etkiler düşünülürken beyin sağlığı es geçilebiliyor. Fakat sağlıklı bir beyin yaşam boyunca sağlıklı bir bedeni de beraberinde getiriyor. Bu nedenle beyni koruyan doğru adımları atmak, demans veya alzheimer gibi rahatsızlıkların da riskini en düşük seviyeye indirerek hem gençlikte hem de ilerleyen yaşlarda rahat bir hayat geçirmenizi sağlıyor. İşte beyniniz için adeta bir kalkan olabilecek o ipucu...

Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:51
Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Elbette cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri.

Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Beyninizi koruyan en önemli kalkan! Yaşam boyunca keskin bir hafıza veriyor

Sonuç: Zihinsel keskinliği korumak, yaşlanmayı geciktirmekle mücadele etmek ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek kadar, omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını desteklemek için oldukça önemlidir.

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