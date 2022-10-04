Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."