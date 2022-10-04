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Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

Beyin, tüm genel sağlığın düzenleyicisi, hayati bir organ. Bu nedenle beyin sağlığını korumak da uzun yıllar boyunca sağlıklı bir bedene kavuşmanın en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Beyninizi korumak için ise dikkat etmeniz gerekenler arasında aldığınız vitamin ve mineral oranı önem taşıyor. İşte beyninizi büyük oranda korumak için tüketmeniz gereken vitaminler...

Giriş Tarihi: 04.10.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 12:26
Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

Elbette cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri.

Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."

Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

Sonuç: Zihinsel keskinliği korumak, yaşlanmayı geciktirmekle mücadele etmek ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek kadar, omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını desteklemek için oldukça önemlidir.

Beyninizin en büyük koruyucusu! Bu vitamin hafızayı gençleştirme gücüne sahip

B-12 VİTAMİNİ

Omega-3 stoklarken, beyindeki nörotransmitter yollarını desteklemeye yardımcı olacak ve ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olabilecek yeterli B vitamini aldığınızdan emin olmanız da önemlidir.

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