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Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…

Yürümek, günlük aktivitelerden en sık yaptığımız biri olmasına karşın sağlığımız hakkında da birçok ipucu verebilir. Yaptığımı basit bir yürüme eylemi, aslında dengeden koordinasyona ve hatta sinirlere ve kaslara kadar birçok farklı alanın aynı anda çalışması anlamına gelir. Buna karşın yürürken yaptığımız okuma ve konuşma gibi ikincil bir eylem beyin sağlığınız hakkında da bilgi verebilir.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:09
Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…

Yeni bulgular, aynı anda iki görevi yerine getirme yeteneğinin bilişsel dayanıklılığı işaret ettiğini gösteriyor.

Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…

Vücut, motor fonksiyon ve dengedeki düşüş nedeniyle doğal olarak 65 yaş civarında ikili görev performansıyla mücadele etmeye başlar.

Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…

İlginç bir şekilde, yeni bilimsel bulgular, daha genç yaşta konuşurken yürüme güçlüğünün ilerideki biliş sorunlarının habercisi olabileceğini öne sürüyor.

Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…

Lancet Healthy Longevity dergisinde yayınlanan yeni araştırma, 55 yaşında yürürken diğer görevleri yapmakta zorlanmanın bilişsel sağlık için sorunlara yol açabileceğini bildirdi.

Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…

Bu, geleneksel olarak 65 yaş olarak tanımlanan " yaşlılık " tan yaklaşık on yıl öncesini işaret etmektedir.

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