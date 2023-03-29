Beyninizin yaşlandığını önceden haber veren test! Eğer yürürken…
Yürümek, günlük aktivitelerden en sık yaptığımız biri olmasına karşın sağlığımız hakkında da birçok ipucu verebilir. Yaptığımı basit bir yürüme eylemi, aslında dengeden koordinasyona ve hatta sinirlere ve kaslara kadar birçok farklı alanın aynı anda çalışması anlamına gelir. Buna karşın yürürken yaptığımız okuma ve konuşma gibi ikincil bir eylem beyin sağlığınız hakkında da bilgi verebilir.
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:09