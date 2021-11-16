Bilim dünyasından çığır açan araştırma! Bu tedavi ile Alzheimer ortadan kalkacak mı?

Alzheimer araştırmacıları, yüksek düzeyde B12 vitamininin hastalığın neden olduğu hasarı önleyebileceğini bulduktan sonra bu hastalık konusunda potansiyel bir atılım sonucu elde etti.

Şu anda dünya genelinde bunama ile yaşayan 40 milyondan fazla insan var. Bunların yüzde 50 ila 75'inde Alzheimer var. Mevcut eğilimler devam ederse, Alzheimer Derneği 2050 yılına kadar 115 milyon demans hastası olabileceğini tahmin ediyor.

Alzheimer için henüz etkili bir tedavi yok. Ancak, Delaware Üniversitesi'nden bir ekip yakın zamanda hastalığın ilerlemesi üzerinde etkisi olabilecek yeni bir ipucu buldu.

Alzheimer'lı insanların beyinleri, amiloid beta adı verilen bir protein birikimi yaşar. Bu, hücrelerde toksik etkilere neden olarak enerjinin azalmasına , hücrenin güç merkezi olan mitokondrinin parçalanmasına ve oksidatif strese neden olur.

C. elegans'ta, genellikle biyoloji ve hastalıkları incelemek için kullanılan küçük toprakta yaşayan solucanlarda, amiloid beta birikimi, yetişkinliğe ulaştıktan sonraki 36 saat içinde felce neden olur.