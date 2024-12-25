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Bilim insanları 100 yaşını geçen insanların sırrını keşfetti! Meğer her gün bir tane yiyorlarmış...
Bilim insanları 100 yaşını geçen insanların sırrını keşfetti! Meğer her gün bir tane yiyorlarmış...
Her gün aynı şeyleri tüketmekten sıkıldıysanız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrına biraz göz atmaya ne dersiniz? Yaşam tarzınızda ilk olarak yapacağınız beslenme değişiklikleri yapmak, sandığınızdan çok daha büyük bir etki gösterebilir! Nasıl mı? Cevabı Mavi Bölge insanlarında...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 08:37