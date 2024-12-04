Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

Kan damarlarını etkileyen kardiyovasküler hastalıklar, içerisinde kalp krizi ve felci bulunduran geniş bir hastalık grubudur. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen hatta ölümlere neden olan bu hastalık grubuna karşı önlem alabilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Konu ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre bazı besinlerin tüketimi kalp krizi riskinin önüne geçebilir.