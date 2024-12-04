Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

Kan damarlarını etkileyen kardiyovasküler hastalıklar, içerisinde kalp krizi ve felci bulunduran geniş bir hastalık grubudur. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen hatta ölümlere neden olan bu hastalık grubuna karşı önlem alabilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Konu ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre bazı besinlerin tüketimi kalp krizi riskinin önüne geçebilir.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:33
Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

Sağlığı olumsuz etkileyen yağlı maddeler atardamarlarda birikir ve organa giden kan akışı kesilir. Bu durum sonucunda ise ölümcül olan kalp krizi meydana gelebilir. Yapılan araştırmaya göre bazı besinlerin dengeli ve düzenli tüketimi sonucu kalp krizi riski önlenebilir ve kalp sağlığı desteklenebilir. Peki, bu besinler nelerdir? İşte detaylar…

Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

BİR LOKMASI KALP KRİZİNİ ÖNLÜYOR

Uzmanlar, özellikle kuru yemişler ve fasulye, mercimek gibi baklagiller olmak üzere bitkisel protein açısından zengin olan besinlerin tüketiminin kalp sağlığını destekleyeceği ve kalp krizi gibi hayati risk taşıyan durumların önüne geçebileceğini ifade ettiler.

Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

Yapılan çalışmaya göre, bol miktarda bitkisel protein ile beslenen kişilerde kalp ve damar hastalığının yaşanma riski 1/5 oranında azaltılabilir.

Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

Araştırmacılar 30 yıl boyunca 200 binden fazla yetişkini gözlemledi. Gözlemlerin sonucunda ise işlenmiş etten uzak durmanın kalp kardiyovasküler hastalıkları önlemek için etkili olabileceği söylendi.

Bilim insanları açıkladı: Kalp sağlığını koruyan en etkili besin! Tüketildiği an etki ediyor, kalp krizini önlüyor…

BESLENME DÜZENİNE BU BESİNLERİ EKLEYİN

Araştırmanın yazarlarından Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji uzmanı olan Profesör Frank Hu, beslenme düzenine bitki bazlı protein eklenmesi gerektiğini ifade etti.

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