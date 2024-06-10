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Bilim insanları keşfetti: Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Her gün bir tane...

Her gün aynı şeyleri tüketmekten sıkıldıysanız, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrına biraz göz atmaya ne dersiniz? Yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlamak, sağlıklı atıştırmalıkları düşünmenizi gerektirebilir. Günlük olarak sağlıklı ve lezzetli birkaç besin tüketmek harika bir şey olabilir.

Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:38
Bilim insanları keşfetti: Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Her gün bir tane...

Dünyanın beş farklı bölgesi, dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" olarak adlandırılır ve en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yerlerdir. Bu beş ada, Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Yunanistan'da Ikaria Adası'dır.

Bilim insanları keşfetti: Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Her gün bir tane...

Araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, yaşam beklentisini yükseltse de, beslenme, hareketlilik ve stres düzeylerinin uzun ömrün sırrı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları keşfetti: Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Her gün bir tane...

Bu bölgedeki insanlar sabah en ağır öğünlerini yedikleri ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri belirlendi. Aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı bıraktılar.

Bilim insanları keşfetti: Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Her gün bir tane...

"Mavi Bölge"de yaşayan insanların ya çok sık atıştırmadıklarını ya da tipik olarak bildiğimiz yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıklarını söyleyebiliriz.

Bilim insanları keşfetti: Bunu yiyen 100 yaşından önce ölmüyor! Her gün bir tane...

Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.

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