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Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde
Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde
Düzenli egzersiz, iyi beslenme gibi genel sağlığın olmazsa olmaz kurallarının aynı zamanda omurga sağlığınız için de vazgeçilmez olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat omurga için özellikle yapılması gereken bazı adımlar, hayatınız boyunca "dik" bir yaşam sürmenizi de mümkün kılıyor.
Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 08:41