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Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

Düzenli egzersiz, iyi beslenme gibi genel sağlığın olmazsa olmaz kurallarının aynı zamanda omurga sağlığınız için de vazgeçilmez olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat omurga için özellikle yapılması gereken bazı adımlar, hayatınız boyunca "dik" bir yaşam sürmenizi de mümkün kılıyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 08:41
Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

Omurgadaki kemikler, kaslar ve diğer yapılar, vücudu destekleyecek ve diğer işlevlerini yerine getirebilecek kadar güçlü olmaları için doğru bir beslenme sistemine ihtiyaç duyar. İltihaplanmaya en aza indiren ve genel kemik sağlığını destekleyen gıdaları seçmek, sağlıklı bir omurgayı da destekliyor. İşte o yiyecekler…

Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

BİTKİ BAZLI PROTEİNLER

Bazı bitkilerden aldığınız proteinler omurga sağlığınız için gereklidir. Aslında, bitki bazlı proteinler, hayvan bazlı proteinlerden daha etkilidir ve bu da sırt ağrısının önemli bir nedeni olan iltihaba karşı mücadeleyi mümkün kılar. Örneğin; chia tohumu, mercimek ve fasulye gibi yiyecekleri tercih edin. Proteinin, yanı sıra, antioksidanlar, lif, vitaminler ve minerallerle doludurlar.

Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

LİFLİ YEŞİL SEBZELER

Sebze yemenin ne kadar gerekli olduğunu sıklıkla duyuyoruz. Fakat omurga sorunlarıyla mücadele etmek için de vazgeçilmezlerden biridir. Örneğin; lahana iltihaplanmaya karşı oldukça etkilidir. Ayrıca omurgayı güçlendirmeye yardımcı olacak birçok besin değerini bir arada bulundurur.

Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

ISPANAK

A, C ve K vitaminleri açısından zengin ve demir, magnezyum ve manganez ile oldukça zengin olan ıspanak, iltihap önleyici ve sırt ağrısıyla mücadele etmenizi mümkün kılar.

Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

SOMON

En iyi protein kaynaklarından biri olan somon, yararlı bir başka besin maddesi ile doludur. Omega-3 yağ asitleri, biber, biberiye ve maydanoz ile birlikte somon tüketmek, oldukça sağlıklı birkaç seçeneği bir arada tüketmenizi sağlar.

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