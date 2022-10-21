Bilim insanları onayladı! Kamburluğun önüne geçiyor: Hayat boyu en sağlıklı omurganın sırrı bu besinde

Omurgadaki kemikler, kaslar ve diğer yapılar, vücudu destekleyecek ve diğer işlevlerini yerine getirebilecek kadar güçlü olmaları için doğru bir beslenme sistemine ihtiyaç duyar. İltihaplanmaya en aza indiren ve genel kemik sağlığını destekleyen gıdaları seçmek, sağlıklı bir omurgayı da destekliyor. İşte o yiyecekler…