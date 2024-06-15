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Bilim insanlarından "doğal kansersavar" keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...
Bilim insanlarından "doğal kansersavar" keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...
Yeni araştırmalar, tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu tekrar tekrar ispatlıyor. Bir bitkinin kansere karşı koruyucu etkisi, bilim dünyasında son zamanlarda büyük ses getirdi. Bu bitki, kansere karşı ne yapılmalı sorusunun da cevabı olabilir. İşte kanser hücrelerinin en büyük düşmanı olan o gıda...
Giriş Tarihi: 15.06.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 08:40