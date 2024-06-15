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Bilim insanlarından "doğal kansersavar" keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...

Yeni araştırmalar, tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu tekrar tekrar ispatlıyor. Bir bitkinin kansere karşı koruyucu etkisi, bilim dünyasında son zamanlarda büyük ses getirdi. Bu bitki, kansere karşı ne yapılmalı sorusunun da cevabı olabilir. İşte kanser hücrelerinin en büyük düşmanı olan o gıda...

Giriş Tarihi: 15.06.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 08:40
Bilim insanlarından doğal kansersavar keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...

Tümör baskılayıcı özellikleri nedeniyle, biberiye ve kekikler kanserin önlenmesinde en iyi bitkiler arasında olduğu keşfedildi. Fakat bu bitkiler nasıl tüketilmeli?

Bilim insanlarından doğal kansersavar keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...

2019 yılında, bir araştırma ekibi International Journal of Molecular Science'de kekiğin anti-tümör etkilerini inceledi.

Bilim insanlarından doğal kansersavar keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...

TÜMÖRÜ %85 KÜÇÜLTTÜ!

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, kekik içeren iki farklı konsantrasyonun, kontrol gruplarına kıyasla %85 ve %84 oranında tümör hacmini azalttığı görüldü.

Bilim insanlarından doğal kansersavar keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...
Araştırmacılar ayrıca, kontrol gruplarına kıyasla tümörlerin sıklığında yaklaşık %53 düşüş gözlemlediler.
Bilim insanlarından doğal kansersavar keşfi! Bu baharat tümörleri %85 küçültüyor...

Terpenoid olarak adlandırılan antioksidan özelliklere sahip fitokimyasallar grubu, kekiğin bu etkilerinin çoğunu oluşturur. Hücreleri kansere karşı koruyan antioksidan özellikleri vardır.

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