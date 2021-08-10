Bilim insanlarından mucize buluş! Görme kaybı tarihe karışıyor

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacı bir grup bilim insanı, yetişkin körlüğünün en yaygın nedeninin muhtemelen beş proteinden en az birinin bağışıklık sistemini düzenleyememesinden kaynaklandığını keşfetti.

"DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR TEDAVİNİN HABERCİSİ" Bulgular, yalnızca Birleşik Krallık'ta 600.000 kişiyi etkileyen ve yaşa bağlı olduğu makula dejenerasyonunu (AMD) geliştirmek için dönüştürücü tedavilerin gelişiminin habercisi olabilir.

Ekip, hastaların yüzde 40-50'sinin beş proteinden en az birinin seviyelerinin yükseldiğini tahmin ettiğinden, daha fazla çalışma yapılması gerekmesine rağmen, hangi hastaların hastalığı geliştirme riski altında olduğunu belirlemek için bir test ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen ve Almanya'daki Londra, Manchester ve Tübingen'deki bilim insanları arasındaki bir işbirliği ile yürütülen araştırma, bugün Amerikan İnsan Genetiği Dergisi'nde yayınlandı.

KÖRLÜKTE İNFLAMASYONUN ROLÜ Bilim insanları, gözün arkasındaki iltihaplanmanın AMD (makula dejenerasyonu) gelişiminde rol oynadığını uzun zamandır biliyorlar. Patojenlere karşı bağışıklık, savunmamızı düzenlediği düşünülen bir dizi gen, bir kişinin hastalığa yakalanma riskini etkileyen adaylar olarak önceki araştırmalarda tanımlandı.