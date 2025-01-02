Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Su içmek hayatımıza devam etmek için vazgeçilmezdir. Ancak bilim insanları belirli bir şekilde su içmenin farkında olmadan bize zarar verebileceğine dair yeni bir çalışma yaptı. Meğer böyle tüketmek vücutta ve hatta beyinde plastik birikmesine neden oluyormuş…