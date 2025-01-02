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Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Su içmek hayatımıza devam etmek için vazgeçilmezdir. Ancak bilim insanları belirli bir şekilde su içmenin farkında olmadan bize zarar verebileceğine dair yeni bir çalışma yaptı. Meğer böyle tüketmek vücutta ve hatta beyinde plastik birikmesine neden oluyormuş…

Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:03
Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Bilim insanları, şişelenmiş suların içinde zararlı parçacıklar bulunduğunu belirterek, şişelenmiş su içen kişilere uyarıda bulunuyor.

Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Araştırmacılar, çevreye yardımcı olmak amacıyla insanları plastik şişeler yerine yeniden kullanılabilir şişeler kullanmaya teşvik ederken, sürdürülebilir faydalarının yanı sıra sağlık açısından da faydaları olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Bol su içmek her durumda sağlıklıdır. Ancak suyunuzu nereden aldığınız ve nasıl tükettiğiniz konusunda farklılıklar yaratır.

Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Bilim insanlarına göre, ortalama bir litrelik su şişesinin içinde 240 bin plastik parçacık bulunuyor.

Bilim insanlarından uyarı: Suyu böyle tüketmeyin! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Bu parçacıklara nanoplastikler de denir ve kanser, doğum kusurları ve doğurganlık sorunları dahil olmak üzere birden fazla sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Onları tehlikeli yapan şey boyutlarıdır; çok küçük olmaları, kan hücrelerine ve beyne doğrudan girmelerini sağlar.

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