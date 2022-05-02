Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Kolesterol, düzensiz değerler nedeniyle oldukça riskli bir hastalığa dönüşebilir. Özellikle dünyanın büyük bölümünde görülen "yüksek kolesterol" kalp-damar sağlığı sorunlarına davetiye çıkararak felç, inme ve hatta kalp krizi gibi hayatı tehdit eden hastalıklara da zemin hazırlıyor. Fakat bu sorunla mücadele etmenin etkili bir yöntemi bulunuyor: Beslenme sistemini değiştirmek. İşte kolesterol problemini ortadan kaldıracak besinler...

Giriş Tarihi: 02.05.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 16:27
Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır.

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır.

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

YULAF

Sağlıklı bir lif kaynağı tüketmek, kolesterolünüzü düşürmenin en iyi yollarından biri. Bu nedenle günlük aldığınız lif oranına da dikkat etmeniz gerekiyor.

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor

Yulaf ise sağlıklı lif kaynağı olmasının yanı sıra kolesterolün kanınızda emilmesini engellemek için bir jel yapısı üretiyor. Günde 5 gram çözülebilir lif tüketmek, iyi bir başlangıç olacaktır.

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