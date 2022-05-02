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Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor
Bilim insanlarının mucize dediği besin! Karaciğerinizi yenilerken kolesterolü bitiriyor
Kolesterol, düzensiz değerler nedeniyle oldukça riskli bir hastalığa dönüşebilir. Özellikle dünyanın büyük bölümünde görülen "yüksek kolesterol" kalp-damar sağlığı sorunlarına davetiye çıkararak felç, inme ve hatta kalp krizi gibi hayatı tehdit eden hastalıklara da zemin hazırlıyor. Fakat bu sorunla mücadele etmenin etkili bir yöntemi bulunuyor: Beslenme sistemini değiştirmek. İşte kolesterol problemini ortadan kaldıracak besinler...
Giriş Tarihi: 02.05.2022 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 16:27