Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! Vücuttaki iltihabı kurutan mucize besin...

Binlerce yıl önce Maya'lar tarafından ilaç olarak kullanılan kakaonun faydaları saymakla bitmiyor. Her gün düzenli olarak bir çay kaşığı kakao tüketildiğinde, vücuttaki iltihabı kurutarak hastalıkları önlüyor. Kanserden diyabete birçok hastalığı önleme konusunda vücuda sayısız fayda sağlayan kakao, çiğ veya bitter şeklinde tüketilebiliyor. İşte binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılan kakaonun mucizevi faydaları...

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin.