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Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

'Bunu tüketen hasta olmaz' diyen Lokman Hekim, binlerce yıl önce hazırladığı şifa reçetesinde adeta hastalıklara kalkan olan mucizevi besini açıklıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu besinin önemini belirtmiştir. Kanser, diyabet, tansiyon gibi birçok kronik hastalığa kalkan olan, düzenli ve yeterli tüketildiğinde şifa dağıtan kızılcık meyvesi aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:59
Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim’in mucizevi besini!

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim’in mucizevi besini!

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim’in mucizevi besini!

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim’in mucizevi besini!

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim’in mucizevi besini!

Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

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