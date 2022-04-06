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Binlerce yıl öncesinden gelen reçete hastalıklara kalkan oluyor! Lokman Hekim'in mucizevi besini!

'Bunu tüketen hasta olmaz' diyen Lokman Hekim, binlerce yıl önce hazırladığı şifa reçetesinde adeta hastalıklara kalkan olan mucizevi besini açıklıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu besinin önemini belirtmiştir. Kanser, diyabet, tansiyon gibi birçok kronik hastalığa kalkan olan, düzenli ve yeterli tüketildiğinde şifa dağıtan kızılcık meyvesi aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:59