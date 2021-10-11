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Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Domates (Solanum lycopersicum), Güney Amerika'ya özgü itüzümü ailesinden bir meyvedir. Botanik olarak meyve olmasına rağmen genellikle sebze gibi yenir ve hazırlanır. Domatesi salatalar ve yemeklerde sıklıkla kullansak da aslında domates suyu da en faydalı içecekler listesinde ilk sırada yerini alıyor. İşte domates suyu ve inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:40 PAYLAŞ