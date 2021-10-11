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Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Domates (Solanum lycopersicum), Güney Amerika'ya özgü itüzümü ailesinden bir meyvedir. Botanik olarak meyve olmasına rağmen genellikle sebze gibi yenir ve hazırlanır. Domatesi salatalar ve yemeklerde sıklıkla kullansak da aslında domates suyu da en faydalı içecekler listesinde ilk sırada yerini alıyor. İşte domates suyu ve inanılmaz faydaları...

Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:40
Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Domatesler, azaltılmış kalp hastalığı ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı olan antioksidan likopenin ana besin kaynağıdır. Aynı zamanda harika bir C vitamini, potasyum, folat ve K vitamini kaynağıdır.

Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Genellikle olgunlaştığında kırmızı olan domatesler sarı, turuncu, yeşil ve mor gibi çeşitli renklerde olabilir. Dahası, farklı şekil ve tada sahip birçok domates alt türü mevcuttur.

Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Beslenme gerçekleri

Domateslerin su içeriği %95 civarındadır. Diğer %5'lik kısım ise esas olarak karbonhidrat ve liflerden oluşmaktadır. İşte küçük 100 gram çiğ domatesteki besinler:

Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Kalori: 18

Su: %95

Protein: 0.9 gram

Karbonhidrat: 3.9 gram

Şeker: 2.6 gram

Lif: 1.2 gram

Yağ: 0.2 gram

Bir bardağı tüm hücrelerin tümünü yenilemeye yetiyor! Doğal şifa kaynağı

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar, orta boy bir domates için 123 gram üzerinden bakıldığında 5 gramdan daha az karbonhidrat içerir ve çiğ domateslerin %4'ünü oluşturur.

Glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler, karbonhidrat içeriğinin neredeyse %70'ini oluşturur.

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