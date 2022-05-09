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Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Akciğer başta olmak üzere vücudu baştan sona arındıran mucizevi besin sarı kantaronun faydaları saymakla bitmiyor. Diyabet gibi kronik birçok hastalığa iyi gelen sarı kantaron genellikle çay ve yağ olarak tüketiliyor. Uzmanlar, sarı kantaron yağının bir çay kaşığı kadar tüketilmesini bu durumda akciğer ve böbreklerdeki zehirli toksinlerin atılacağını belirtiyor. Saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi briçok derde derman olan sarı kantaron aynı zamanda bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlıyor. İşte sarı kantaronun mucizevi etkileri...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:42
Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Dyt. Betül Merd, sarı kantaron bitkisi ve sarı kantaron yağının kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Dünyada ve ülkemizde sarı çiçekleriyle bilinen sarı kantaron, ılıman ve tropik iklim bölgelerinde kendiliğinden yetişiyor. Türkiye'deki her iklim bölgesinde yetişebilen sarı kantaron; Anadolu'da binbirdelikotu, kılıçotu, kanotu, yaraotu, kuzukıran olarak biliniyor.

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Sarı kantaron yağı, cilt sorunlarından sindirim sistemi kaynaklı birçok problem için kullanılıyor.

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Nemlendirici özelliği nedeniyle saçlı ve saçsız deriye uygulandığında cilde daha parlak ve canlı bir görünüm sağlar.

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Düzenli olarak küçük miktarlarda içildiğinde mide ve bağırsak sorunlarına iyi geliyor.

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

SARI KANTARON YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Yapılan araştırmalarda sarı kantaron yağının güneş yanıkları, yaralar, cilt üzerindeki yüzeysel morluklara iyi geldiği belirlenmiştir.

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