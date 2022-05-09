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Bir çay kaşığı tüketmek yetiyor! Akciğerdeki zehri söküp atıyor...

Akciğer başta olmak üzere vücudu baştan sona arındıran mucizevi besin sarı kantaronun faydaları saymakla bitmiyor. Diyabet gibi kronik birçok hastalığa iyi gelen sarı kantaron genellikle çay ve yağ olarak tüketiliyor. Uzmanlar, sarı kantaron yağının bir çay kaşığı kadar tüketilmesini bu durumda akciğer ve böbreklerdeki zehirli toksinlerin atılacağını belirtiyor. Saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi briçok derde derman olan sarı kantaron aynı zamanda bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlıyor. İşte sarı kantaronun mucizevi etkileri...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:42