Bir damlası kanser ile savaşması için yetiyor! İşte arı sütünün inanılmaz faydaları...

Günümüzün en önemli hastalıkları arasında yer alan kanser, vücudumuzda yer aldığından önceden belirti vermektedir. Kansere karşı doğru ve etkili beslenmek büyük önem taşıyor. Kansere karşı önlem almak için hangi gıdalardan yararlanmak gerekiyor? Birçok gıda kansere karşı savaş açsa da bu etkisi kanıtlanmış olan gıdanın bir damlası bile kanser hücreleriyle savaştığı ortaya çıktı. İşte kansere karşı savaşan ve kanseri önleyen mucizevi gıda...
Arı sütü, hem üretiminin zahmetli olması hem de mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütlerinden biridir. Üretim koşullarının zorluğu nedeniyle ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya'da arı sütü üretiliyor.
ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİYOR?
Arı sütü, genç bal arılarının salgı bezlerinde üretilir ve Kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenir. Bu nedenle kraliçe arının ömrü 5-6 yıldır.
ARI SÜTÜNÜN İÇERİĞİNDE NE VAR?
%66'sı sudan, %14,5'i karbonhidrattan, %4,5'i lipidden ve %13'ü aminoasitten oluşuyor. B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenleri içeriyor.
ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?
Arı sütü içinde bulunan aktif bileşikler sayesinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir.
Kan şekerini düşürücü etkide bulunur. İştah üzerinde düzenleyici etkisi nedeniyle iştah açıcı olarak kullanılabilir.