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Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...

Günümüzde birçok insanda rastlanabilen demir eksikliği, yaş ve cinsiyet fark etmeden herkeste görülebilir. Kandaki oksijenin taşınmasını sağlayan demir, vücudumuz için oldukça önemlidir. Eksikliği yaşandığında solgun görünmenize neden olabildiği gibi yorgun hissettirip baş ağrısına da yol açabilir. Bu durum ise hayat kalitemizi olumsuz olarak etkiler. Ancak beslenmenize dikkat ederek demir eksikliğini önleyebilir veya demir eksikliğiniz varsa ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.07.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 15:41
Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...

Alyuvarlar (kırmızı kan hücreleri) dokulara oksijen taşımakla görevlidir. Demir eksikliği yaşandığı durumlarda alyuvarlarda oksijen taşıyan hemoglobini yeteri kadar üretemez. Hemoglobin üretilmezse dokular ve kasların çalışabilmesi için gerekli oksijen miktarı eksik kalır. Bu eksikliği beslenmeniz ile düzenleyebilirsiniz. İşte demir eksikliğinin belirtiler ve demir ihtiyacınıza iyi gelebilecek besinler…

Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Sebepsiz yorgunluk yaşanması
Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...
  • Kuru ve yıpranmış saçlar
Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...
  • Baş ağrısı ve baş dönmesi
Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...
  • Tırnak sertliğinin azalması ve kırılması
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