Bir lokması demir depolarını fullüyor! Meğer ıspanaktan daha fazla demir içeriyormuş...

Günümüzde birçok insanda rastlanabilen demir eksikliği, yaş ve cinsiyet fark etmeden herkeste görülebilir. Kandaki oksijenin taşınmasını sağlayan demir, vücudumuz için oldukça önemlidir. Eksikliği yaşandığında solgun görünmenize neden olabildiği gibi yorgun hissettirip baş ağrısına da yol açabilir. Bu durum ise hayat kalitemizi olumsuz olarak etkiler. Ancak beslenmenize dikkat ederek demir eksikliğini önleyebilir veya demir eksikliğiniz varsa ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.