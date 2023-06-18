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Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Şişkinlik, bir kişinin yemeğini bitirdiği ancak yemeği tam olarak hazmedemediği anlamına gelir. Acı verici ve rahatsız edici olabilir. Ancak, bu baharatı yemeklerinize eklemek şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. İşte başta şişkinliği gidermek olmak üzere birçok faydası olan o baharat…

Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:31
Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Şişkinlik, sıvı veya gazın tutulmasından kaynaklanan şişkin bir durum olarak tanımlanır. Çoğu kişi tarafından zaman zaman hissedilen bir duygudur ve midenin dolu ve gergin hissedilmesine neden olur.

Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Bazı insanlar için şişkinlik yaygın ve rahatsız edici bir durumdur. Genellikle bağırsak gazından kaynaklanır. Neyse ki yemeklerinize kimyon ekleyerek şişkinliği tedavi edebilir ve hatta önleyebilirsiniz.

Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Şişkinliğin arkasındaki gazlar, yenen ancak uygun şekilde emilmeyen yiyeceklerden gaz üreten sindirim sistemindeki bakteriler tarafından üretilir.

Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Kimyonun ishal, kolik, bağırsak spazmları ve gaz gibi sindirim sorunlarına yardımcı olduğu ise bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Özellikle kimyon tohumları safra üretimine yardımcı olur ve sindirime ve emilime yardımcı olur. Sanskritçe'de kimyon aslında 'sindirime yardımcı olan' anlamına gelir.

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