Roza Galeri Roza Sağlık Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Bir tutamı şişkinliği balon gibi söndürüyor! Bu zamana kadar tüketmediğiniz için pişman olacaksınız…

Şişkinlik, bir kişinin yemeğini bitirdiği ancak yemeği tam olarak hazmedemediği anlamına gelir. Acı verici ve rahatsız edici olabilir. Ancak, bu baharatı yemeklerinize eklemek şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. İşte başta şişkinliği gidermek olmak üzere birçok faydası olan o baharat…