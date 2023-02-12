Roza Galeri Roza Sağlık Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Vücutta ihtiyaç duyulan birçok vitamin ve mineralin yanı sıra bazı besinler, oluşturduğu reaksiyonlar sayesinde oldukça önemli etkiler oluşturabiliyor. Bunlardan biri de ağrı kesici etkisiyle bilinen çemen otu. Nasıl tüketmeniz gerektiği ve eşsiz etkisiyle bu besinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:12
Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Çemen otu, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.

Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Çemen otu, soya ile aynı aileden bir bitkidir. İnsanlar taze ve kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma maddesi ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı araştırmalar çemen otunun çeşitli sağlık yararları olabileceğini göstermektedir.

Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Çemen otu aşağıdaki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir:

  • Şeker hastalığı
  • Obezite
  • Yüksek kolesterol
  • Yüksek kan basıncı
  • Kalp İşlevi
  • Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar
  • İltihap
Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Bununla birlikte, çemen otundaki bileşiklerin kullanılması veya tüketilmesi, hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir ve hormona duyarlı kanser türlerini kötüleştirebilir. Çemen otu ayrıca ishal ve şişkinlik gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce bir uzmandan görüş almanız önemlidir.

Bitmek bilmeyen ağrıların çaresi! İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı: Doğal ağrı kesici mucize besin

Çemen otu, hem geleneksel Hint hem de Çin tıp sistemlerinde kökleri olan, tıbbi olarak kullanılan en eski bitkilerden biridir. Çemen otu özleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yaygın üründe bulunan bileşenlerdir:

SON DAKİKA SON DAKİKA