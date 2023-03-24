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Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin
Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin
Böbreklerin vücut için adeta bir filtre görevi gördüğü düşünülürse bu organın doğru çalışması, genel sağlık üzerinde hayati bir öneme sahip. Fakat günlük yaşam tarzında yanlış beslenme, kötü alışkanlıklar gibi sağlıksız şartlar, böbreklerin doğru çalışmasını engelleyebiliyor. İlerleyen dönemlerde hayati risklere zemin hazırlayan bu duruma karşı, kronik rahatsızlıklardan korunmak için bazı besinleri daha fazla tüketmek. İşte böbrekleri yenileyebilen o besinler...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 08:51