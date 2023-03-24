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Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

Böbreklerin vücut için adeta bir filtre görevi gördüğü düşünülürse bu organın doğru çalışması, genel sağlık üzerinde hayati bir öneme sahip. Fakat günlük yaşam tarzında yanlış beslenme, kötü alışkanlıklar gibi sağlıksız şartlar, böbreklerin doğru çalışmasını engelleyebiliyor. İlerleyen dönemlerde hayati risklere zemin hazırlayan bu duruma karşı, kronik rahatsızlıklardan korunmak için bazı besinleri daha fazla tüketmek. İşte böbrekleri yenileyebilen o besinler...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 08:51
Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

Dünyanın birçok noktasında böbreklere dayalı hastalıklar, büyük önem taşıyor. Bu noktada ise; dikkat edilmesi gereken ve böbrekleri sağlıklı tutmak için atılması gereken adımların arasında beslenme yer alıyor. Bazı besinler, böbreklerinizi korurken aynı zamanda olası hasarlara karşı da koruma sağlar.

Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

YAĞLI BALIK

Balığın içeriğinde bulunan protein, somon ve alabalık gibi yağlı balıklarla birlikte omega-3 yağ asitleriyle bir araya gelir. Omega-3 yağları, kandaki yağ seviyelerini azaltmaya yardımcı olarak kan basıncını düşürür.

Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

Fakat bu noktada hangi balıkları tüketebileceğinize dair bir uzmana danışmanız gerekecektir.

Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

LAHANA

Bu besleyici ve yoğun bir yapıya sahip olan sebze, lif, C ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir. Üstelik potasyum ve sodyum açısından düşük değerlere sahip olması, böbreklerdeki sindirimi kolaylaştırır.

Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

Ayrıca salatalardan ana yemeğine kadar birçok tarifi deneyerek farklı şekillerde tüketebilirsiniz.

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