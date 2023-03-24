Böbreklerde ne kalıntı bırakıyor ne de zehir! Tüm organı yenileme gücüne sahip o mucize besin

Dünyanın birçok noktasında böbreklere dayalı hastalıklar, büyük önem taşıyor. Bu noktada ise; dikkat edilmesi gereken ve böbrekleri sağlıklı tutmak için atılması gereken adımların arasında beslenme yer alıyor. Bazı besinler, böbreklerinizi korurken aynı zamanda olası hasarlara karşı da koruma sağlar.