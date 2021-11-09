Boğaz ağrısını anında kesiyor! Vücuttaki bakterileri yok eden şifa kaynağı süper besin

Manuka balı, Yeni Zelanda'ya özgü bir bal türüdür. Genellikle Manuka çalısı olarak bilinen Leptospermum scoparium çiçeğini tozlaştıran arılar tarafından üretilir. Manuka balının antibakteriyel özellikleri, onu geleneksel baldan ayıran şeydir.

Metilglioksal, aktif bileşenidir ve muhtemelen bu antibakteriyel etkilerden sorumludur. Ek olarak, Manuka balı antiviral, antienflamatuar ve antioksidan faydalara sahiptir. Aslında geleneksel olarak yaraları iyileştirmek, boğaz ağrılarını yatıştırmak, diş çürümelerini önlemek ve sindirim sorunlarını iyileştirmek için kullanılmıştır. İşte Manuka balının bilime dayalı 7 sağlık faydası...

Yaraların İyileşmesine Yardımcı Olur Bal eski zamanlardan beri yaraları, yanıkları, yaraları ve çıbanları tedavi etmek için kullanılmıştır. 2007 yılında, Manuka balı ABD FDA tarafından yara tedavisi için bir seçenek olarak onaylandı. Bal, antibakteriyel ve antioksidan özellikler sunarken, nemli bir yara ortamı ve yaradaki mikrobiyal enfeksiyonları önleyen koruyucu bir bariyer sağlar.

Birden fazla çalışma, Manuka balının yara iyileşmesini hızlandırabileceğini, doku rejenerasyonunu güçlendirebileceğini ve hatta yanıklardan muzdarip hastalarda ağrıyı azaltabileceğini göstermiştir. Örneğin, iki haftalık bir çalışma, iyileşmeyen yaraları olan 40 kişiye Manuka ballı pansuman uygulamasının etkilerini araştırdı. Sonuçlar, yaraların %88'inin boyutunun azaldığını gösterdi. Ayrıca, yara iyileşmesini destekleyen asidik bir yara ortamı oluşturmaya yardımcı oldu.

Dahası, Manuka balı diyabetik ülserlerin iyileşmesine yardımcı olabilir. Suudi Arabistan'da yapılan bir araştırma, geleneksel yara tedavisi ile birlikte kullanıldığında Manuka ballı yara pansumanlarının diyabetik ülserleri tek başına geleneksel tedaviden daha etkili bir şekilde iyileştirdiğini buldu. Ek olarak, bir Yunan çalışması, Manuka ballı yara pansumanlarının, diyabetik ayak ülseri olan hastalarda iyileşme süresini azalttığını ve yaraları dezenfekte ettiğini göstermiştir.