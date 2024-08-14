Roza Galeri Roza Sağlık

Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Kanser günümüzde giderek daha fazla görülen ve en yaygın ölüm sebeplerinden biri. Kanserden korunmak kadar belirtilerini erken fark edip tedaviye erken başlamak da büyük bir önem taşıyor. Bağırsak kanserinin semptomları genelde karın bölgesinde görülürken tümör yayıldığında ise başka bir yerlerde de ortaya çıkabilir. Kanserin yayılması da tedavisinin zorlaşmasına neden olacağından erkenden fark etmek adına belirtileri biliyor olmak önemlidir. Bu yayılmayı belirlemeye yardımcı olacak en yaygın 3 belirti ise şöyledir...

Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:02
Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Bağırsak kanseri bulunduğu alan nedeniyle genelde vücudun arka kısımlarında ya da kalın bağırsakta başlar. Ancak bu vücudun diğer bölgelerine yayılmayacağı anlamına gelmez.

Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Farklı bir yere yayılan kanser türüne ileri bağırsak kanseri denir.

Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

İlerlemiş bağırsak kanserinin açıklayıcı belirtileri, yayılmamış bağırsak kanseri ile tamamen aynı olabilir.

Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Bununla birlikte, tümörlerin nereye yayıldığına bağlı olarak başka semptomları da gösterebilirler.

Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Kemiklere kadar yayılan bağırsak kanseri şu belirtilere neden olabiliyor;

  • Yorgunluk
SON DAKİKA SON DAKİKA