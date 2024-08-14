Bu 3 belirti yayılan tümörün habercisiymiş! Eğer sabahları uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Kanser günümüzde giderek daha fazla görülen ve en yaygın ölüm sebeplerinden biri. Kanserden korunmak kadar belirtilerini erken fark edip tedaviye erken başlamak da büyük bir önem taşıyor. Bağırsak kanserinin semptomları genelde karın bölgesinde görülürken tümör yayıldığında ise başka bir yerlerde de ortaya çıkabilir. Kanserin yayılması da tedavisinin zorlaşmasına neden olacağından erkenden fark etmek adına belirtileri biliyor olmak önemlidir. Bu yayılmayı belirlemeye yardımcı olacak en yaygın 3 belirti ise şöyledir...