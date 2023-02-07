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Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Beyin hücrelerini yenileyen, alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyan besinler aynı zamanda hafıza problemlerini de ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, beyinle ilgili en ufak bir rahatsızlığın bile ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Beynin sağlıklı bir şekilde işlemesi için günlük hayatta tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Peki, hangi besinler beyni güçlendiriyor? İşte beynin ilacı olarak bilinen ve alzheimer a şifa olan besinler...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:49
Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Son yıllarda en çok karşılaşılan problemlerin başında hafıza sorunları geliyor. Unutkanlık, dalgınlık gibi belirtilerle ortaya çıkan ve günlük hayatı zorlaştıran hafıza problemlerinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Uzmanlar, kısa ve uzun süreli unutkanlık yaşayan kişilerin hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte alzheimer hastalığına şifa olan süper besinler...

Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor. Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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