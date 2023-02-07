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Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Alzheimer hastalığına şifa oluyor...

Bu besin beynin ilacı olarak biliniyor! Beyin hücrelerini yenileyen, alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyan besinler aynı zamanda hafıza problemlerini de ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, beyinle ilgili en ufak bir rahatsızlığın bile ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Beynin sağlıklı bir şekilde işlemesi için günlük hayatta tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Peki, hangi besinler beyni güçlendiriyor? İşte beynin ilacı olarak bilinen ve alzheimer a şifa olan besinler...