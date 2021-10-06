Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

Hastalıklara kalkan olan besinler, vücut direncini artırarak bağışıklığı güçlendiriyorlar. Yapılan araştırmalar sonucu, en sağlıklı besinler belli oldu. Bu besinler düzenli tüketildiğinde sayısız fayda sağlıyor. Peki, en sağlıklı besinler hangileri? İşte faydalarıyla birlikte en sağlıklı besinler...
KEFİR: Bir bardak
Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.
KIRMIZI ÇAY: Bir poşet
Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.
MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.
AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir
PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır