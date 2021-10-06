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Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

Hastalıklara kalkan olan besinler, vücut direncini artırarak bağışıklığı güçlendiriyorlar. Yapılan araştırmalar sonucu, en sağlıklı besinler belli oldu. Bu besinler düzenli tüketildiğinde sayısız fayda sağlıyor. Peki, en sağlıklı besinler hangileri? İşte faydalarıyla birlikte en sağlıklı besinler...

Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:54
Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Bu besin bin farklı çeşit arasından seçildi! İşte en sağlıklı besin...

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

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