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Bu besin doğal şifa! Akciğerleri temizliyor

Günlük yaşamda her ne kadar sağlıklı olmaya dikkat etmeye çalışılsa da sigara dumanı, zararlı besinler ve hava kirliliği gibi sebeplerle akciğerler, kısa sürede hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Fakat bazı besinler bunu önlemek için ihtiyaç duyulan akciğer performansını yerine getirebiliyor. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:02
Bu besin doğal şifa! Akciğerleri temizliyor

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Bu besin doğal şifa! Akciğerleri temizliyor

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Bu besin doğal şifa! Akciğerleri temizliyor

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Bu besin doğal şifa! Akciğerleri temizliyor

Keçiboynuzu: Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

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