Bu besin doğal şifa! Akciğerleri temizliyor

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Keçiboynuzu: Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.