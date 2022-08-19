Roza Galeri Roza Sağlık Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

Her gün vücudumuz farklı hücresel süreçlerin yan ürünü olarak 'serbest radikaller üretmekte. Bu elektron yüklü parçacıklar ise DNA'mıza zarar verirler. Yaşlanmaya bağlı olarak da meydana gelen hücre hasarı ve doku dejenerasyonunun yanı sıra oksidatif stres, kanser hücrelerinin oluşmasına ve büyümesine sebep olmaktadır. Ancak bazı gıdalar, serbest radikallerin DNA'mız üzerindeki etkisini nötralize ederek oksidatif strese karşı koyabilir. Bu gıdalar, başta meyve ve sebzeler olmak üzere içerisinde antioksidan barındırır. Ancak kanserojen gıdaları tüketmek ise kansere yakalanma riskini artıracağından bu besinlerden kesinlikle uzak durmanız önerilir…

Giriş Tarihi: 19.08.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 11:42
Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

İŞLENMİŞ GIDALAR

Konu kanserden kaçınmak olduğunda işlenmiş gıdalar ilk tüketilmemesi gereken yiyeceklerin başında geliyor.

Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları işlenmiş gıda tüketimi ile artan kanser riski üzerinde doğrudan bir bağlantı bulunduğunu belirtiyor.

Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

HAZIR EKMEKLER

Marketlerden alınan hazır ekmekler, yalnızca içerisinde hidrojene yağları bulundurması nedeniyle değil, aynı zamanda sıklıkla potasyum bromat içerdiği için de ultra işlenmiş kategorinin bir parçasıdır.

Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

HAZIR ÇORBA

Rafta dayanıklı yemekler, "ultra işlenmiş" kategoriyi tanımlayan hemen hemen tüm malzemeleri içermektedir.

Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

Hazır çorbalar, vücuttaki omega-3 ile omega-6 yağ asitleri dengesini bozan ve dolayısıyla kansere yol açabilen genel iltihaplanmaya katkıda bulunan hidrojene yağları içerir.

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