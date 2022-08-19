Roza Galeri Roza Sağlık Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

Bu besin kanseri mıknatıs gibi çekiyor! İşte DNA yapısını yerle bir eden besin…

Her gün vücudumuz farklı hücresel süreçlerin yan ürünü olarak 'serbest radikaller üretmekte. Bu elektron yüklü parçacıklar ise DNA'mıza zarar verirler. Yaşlanmaya bağlı olarak da meydana gelen hücre hasarı ve doku dejenerasyonunun yanı sıra oksidatif stres, kanser hücrelerinin oluşmasına ve büyümesine sebep olmaktadır. Ancak bazı gıdalar, serbest radikallerin DNA'mız üzerindeki etkisini nötralize ederek oksidatif strese karşı koyabilir. Bu gıdalar, başta meyve ve sebzeler olmak üzere içerisinde antioksidan barındırır. Ancak kanserojen gıdaları tüketmek ise kansere yakalanma riskini artıracağından bu besinlerden kesinlikle uzak durmanız önerilir…