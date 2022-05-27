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Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...

Kolesterol kan dolaşımında bulunan ve mumsu yapıda olan bir maddedir. Ancak kolesterolün hepsi kötü ve zararlı değildir. İki gruba ayrılır ve iyi olarak adlandırılan HDL ile kolesterol dediğimizde akla gelen kötü çeşidi olan LDL olarak ikiye ayrılır. Yüksek seviyelerde LDL kolesterolü atardamarları plakla tıkayabilir ve kalp krizi, felç ve inme geçirme ihtimalinizi arttırır. Bir kan testi yardımıyla kolesterol seviyenizi ölçtürmeniz mümkündür. Yüksek seviyedeki LDL kolesterolünü düşürmek için ise vücudunuza girecek besinleri doğru tercih etmek büyük önem taşır. İşte kötü kolesterolü düşüren yiyecekler…

Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:42
Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...

Diyet yoluyla kötü kolesterolü düşürmek mümkündür. Bu konuda size en doğru bilgiyi ise hekiminiz verecektir ancak kolesterolü düşürmesiyle bilinen en etkili besinleri bu yazıda sizler için derledik.

Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi şımartmak istediğinizde tercih edebileceğiniz harika bir atıştırmalıktır. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki flavonoid sayesinde bitter çikolata diğer çikolatalardan çok daha yararlıdır.

Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...

2017 yılında yapılan bir araştırma, bitter çikolata yemenin kandaki lipidleri zamanla iyileştirdiğini ortaya koydu. Tek yapmanız gereken ise en az yüzde 75 oranında kakaoya sahip bitter çikolatayı düzenli tüketmek.

Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...

ÇİLEK

Bitki bazlı bir bileşik olan polifenollerin kalp ve damar hastalıklarına karşı bir koruma sağladığı bilinmektedir.

Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...

Bu bileşik ise çilekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle düzenli çilek yemenin kalp krizi geçirme riskini azalttığına inanılmaktadır.

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