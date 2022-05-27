Bu besin kolesterolü bitiriyor! Sadece bir kaşığı bile yeterli...
Kolesterol kan dolaşımında bulunan ve mumsu yapıda olan bir maddedir. Ancak kolesterolün hepsi kötü ve zararlı değildir. İki gruba ayrılır ve iyi olarak adlandırılan HDL ile kolesterol dediğimizde akla gelen kötü çeşidi olan LDL olarak ikiye ayrılır. Yüksek seviyelerde LDL kolesterolü atardamarları plakla tıkayabilir ve kalp krizi, felç ve inme geçirme ihtimalinizi arttırır. Bir kan testi yardımıyla kolesterol seviyenizi ölçtürmeniz mümkündür. Yüksek seviyedeki LDL kolesterolünü düşürmek için ise vücudunuza girecek besinleri doğru tercih etmek büyük önem taşır. İşte kötü kolesterolü düşüren yiyecekler…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:42