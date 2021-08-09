Roza Galeri Roza Sağlık Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

Mide zehirlenmesinden kansere birçok hastalığa şifa olan tahin, vücuttaki zehri kısa sürede atarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. İçerisinde bulunan besin değerleri sayesinde hastalıklara kalkan olan tahin, düzenli tüketildiğinde kolesterolün düzenlenmesine yardımcı oluyor. İşte vücuda onlarca faydası olan tahinin mucizevi etkileri...

Giriş Tarihi: 09.08.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 14:34
Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

Bu besin vücutta zehir bırakmıyor! Vücuttaki zehri atan süper besin...

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

SON DAKİKA SON DAKİKA