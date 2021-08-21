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Bu besini her gün tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa olan tahin, aynı zamanda vücuttaki tüm zehri atıyor. Faydaları saymakla bitmeyen ve son dönemlerde mucize besin olarak anılan tahin, yalnızca vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein ihtiyacını da karşılıyor. İşte hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da geciktiren tahinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 21.08.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:21 PAYLAŞ