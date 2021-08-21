Bu besini her gün tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa olan tahin, aynı zamanda vücuttaki tüm zehri atıyor. Faydaları saymakla bitmeyen ve son dönemlerde mucize besin olarak anılan tahin, yalnızca vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein ihtiyacını da karşılıyor. İşte hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da geciktiren tahinin mucizevi faydaları...
Bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.
Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.
E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.