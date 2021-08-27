Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

Birçok besin içerdiği vitaminler sayesinde vücudu koruyup bağışıklığı güçlendirirken işlem görmüş besinler adeta hastalık saçıyor! Uzun süre tüketilen işlem görmüş besinler birçok kronik hastalığı tetikliyor. Uzmanlar, neredeyse her gün tüketilen ve vücuda zarar vererek bağışıklığın çökmesine sebep olan besinleri sıraladı. İşte sık sık tüketildiğinde zehir saçan besinler...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

KONSERVE YİYECEKLER Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

CİPS Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.