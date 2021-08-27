Roza Galeri Roza Sağlık Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

Birçok besin içerdiği vitaminler sayesinde vücudu koruyup bağışıklığı güçlendirirken işlem görmüş besinler adeta hastalık saçıyor! Uzun süre tüketilen işlem görmüş besinler birçok kronik hastalığı tetikliyor. Uzmanlar, neredeyse her gün tüketilen ve vücuda zarar vererek bağışıklığın çökmesine sebep olan besinleri sıraladı. İşte sık sık tüketildiğinde zehir saçan besinler...

Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:10
Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

CİPS

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte zehir gibi besinler...

ÇİFTLİK SOMONU

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

SON DAKİKA SON DAKİKA