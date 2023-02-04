Bu besini tüketirken çok dikkat edin! Ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor...

SIKÇA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

ORAL ALERJİ SENDROMU: Gıda alerjisinin en sık görülen bulgusudur. Dudak ve ağız boşluğunda hafif yanma, kaşınma, dudakta şişme, yüzde kızarma, ses kalınlaşması ve dudakta büller gıda alımından birkaç dakika sonra başlar ve 30 dakikada klinik tablo tamamen gelişir.

GASTRO İNTESTİNAL ANAFLAKSİ: Besin alımından hemen ya da bir-iki saat sonra başlayan bulantı, kusma, kramp tarzında karın ağrısı, ishal görülmesi durumudur. Aynı yiyecek iki hafta sonra tekrar yenildiğinde belirtilerin daha şiddetli görüldüğü saptanmıştır.

ÜRİTİKER ANJİYOÖDEM: Akut ürtiker ağızdan alınan antijenlere en sık görülen semptomdur. Çocuklarda daha fazladır. Tek bulgu olabilir. Ceviz, yumurta, fındık nadiren meyve yendikten sonra ortaya çıkar. Besine, histamine, toksik maddelere bağlı olabilir.

ATOPİK DERMATİT: Besin alımıyla belirginleşen kaşıntılı inflamatuvar cilt hastalığıdır. Yüz, kol, bacaklar, ekstremitelerin fleksör kısımlarında görülür.

RİNOKONJUNKTİVİT: Besin alımını takiben 2 saat içinde gelişen burun tıkanıklığı, akıntı, kaşıntı, hapşırma, gözlerde sulanma, boğaz ve dış kulakta kaşıntı, ses kısılması ve nefes darlığı görülebilir.

ANAFLAKSİ: En az iki organ veya daha fazla organ tutulumu ile karakterizedir. Dilde şişme, kaşıntıdan, kardiyak aritmi, şok tablosuna kadar geniş bir yelpazede farklı şiddette semptomlar görülebilir.