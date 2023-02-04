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Bu besini tüketirken çok dikkat edin! Ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor...
Bu besini tüketirken çok dikkat edin! Ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor...
Bazı besinler bazı insanlarda belli dönemlerde ya da ömür boyu alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Bu durumlarda kısa süreli ya da sürekli olarak, alerji oluşturan gıdaları beslenme programından çıkartan diyetler oluşturulur. Peki, hangi gıda kimlerde ne tür alerjilere yol açar ve uygulanan diyetlerin içeriği ne olmalıdır?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:03