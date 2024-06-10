Roza Galeri Roza Sağlık Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

Besinlerin sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tartışılmaz bir gerçek. Tükettiğimiz gıdalar sağlığımızı iyileştirebilir ve bizi hastalıklara karşı koruyabilir. Özellikle belirli gıdaların tüketimi, büyük faydalar sağlayabilir. İşte tükettiğinizde neredeyse her derde deva olacak o besinlerden biri...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:07
Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

İşçi arılar tarafından toplanan polen, hem kendileri hem de insanlar için besin üretmelerine olanak tanır.

Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

Arılar, bal yapmanın yanı sıra peteklerini oluşturmak için balmumu da üretirler.

Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

Arı ekmeği, işçi arıların bal ve balmumunu salgıladıkları enzimlerle karıştırarak oluşturdukları bir besindir.

Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

Ayrıca perga olarak bilinen arı ekmeği, petek gözlerinde saklanır ve zengin bir mineral ve vitamin kaynağıdır.

Bu besinin etkisi inanılmaz! Bağışıklığı güçlendirip kanserli hücreleri yok ediyor...

Temel maddesi polen olan bu besin, işçi arıların balı fermente etmesiyle oluşur.

SON DAKİKA SON DAKİKA