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Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre bazı besinler benzediği organa iyi geliyor. Peki hangi besinler hangi organa iyi geliyor? Diyetisyen Şeyda Sular, bazı gıdaların benzediği organa faydaları olduğunu söyledi. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor. İşte benzediği organa iyi gelen süper besinler...

Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 14:28
Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.

Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI"

Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.

Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü?

Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.

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