Bu besinler benzediği organa iyi geliyor! İşte mucizevi gıdalar...

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre bazı besinler benzediği organa iyi geliyor. Peki hangi besinler hangi organa iyi geliyor? Diyetisyen Şeyda Sular, bazı gıdaların benzediği organa faydaları olduğunu söyledi. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor. İşte benzediği organa iyi gelen süper besinler...

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.

"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI" Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.

Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü?