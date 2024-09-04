Roza Galeri Roza Sağlık

Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…

Stresli ve gergin dönemlerde birçok kişi abur cuburlara yönelir. Yöneldiğimiz bu abur cuburlar ise genellikle yüksek yağlı besinler oluyor. Örneğin biriyle tartıştıktan sonra bir çikolata yemek isteyebilir ve çikolatanın sizi sakinleştiğini düşünüyor olabilirsiniz. Peki, bu besinler sizi gerçekten sakinleştiriyor mu? Cevabı yazımızın devamında…

Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:52
Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…

Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yapmış oldukları bir araştırmaya göre, belirli yiyeceklerin tüketimi kaygı seviyesini daha da kötüleştirebiliyor. İşte detaylar…

Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…

BİRÇOK KİŞİ SAĞLIKSIZ OLDUĞUNUN FARKINDA

Bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmada, yağlı besinlerin bağırsak hareketlerini bozduğu ve bu durumunda kaygıyı besleyen beyin kimyasallarını etkilediği gözlemlenmiştir.

Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…

Profesör Christopher Lowry, birçok kişinin yüksek yağlı besinlerin sağlıklı olmadığını bildiğini ancak, genel olarak insanların bu besinlerin sağlıksız olduğuna dair düşüncesinin 'kilo alımı' olarak düşünmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…

BESLENME TARZI RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?

Bu yağlı besinlerin tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak için iki ayrı grup incelendi. Bir grup dokuz hafta boyunca %11 yağ içeren besinler, diğer gruba ise %45 yüksek yağ içeren besinler verilmiştir.

Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…

Araştırma kapsamında ekip, bağırsak bakterilerini incelemek amacıyla her iki gruptan da dışkı örnekleri topladılar ve beslenme tarzlarının ruh sağlığı üzerinde etkisi olup olmadığını öğrenmek için testler uyguladılar.

SON DAKİKA SON DAKİKA