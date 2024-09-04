Bu besinler depresyona yol açıyor! İyi hissetmek için tüketiyoruz ama beyin kimyasını bozuyor…
Stresli ve gergin dönemlerde birçok kişi abur cuburlara yönelir. Yöneldiğimiz bu abur cuburlar ise genellikle yüksek yağlı besinler oluyor. Örneğin biriyle tartıştıktan sonra bir çikolata yemek isteyebilir ve çikolatanın sizi sakinleştiğini düşünüyor olabilirsiniz. Peki, bu besinler sizi gerçekten sakinleştiriyor mu? Cevabı yazımızın devamında…
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:52