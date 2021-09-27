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Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili gıda

Günlük hayatta tüketilen gıdalar sağlımız konusunda önemli rol oynar. Bazı gıdalar içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde sağlığımızı etkilemektedir. Özellikle diyabetle savaşan ve diyabetin önlenmesinden etkili olan gıdalar bulunmaktadır. İşte diyabetle savaşan en etkili 20 gıda...

Giriş Tarihi: 27.09.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 08:53
Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili gıda

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili gıda

KURUYEMİŞLER

Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili gıda

ÇEKİRDEK

Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili gıda

BALIK

En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.

Bu besinler diyabetle savaşıyor! İşte diyabete savaş açan 20 etkili gıda

KIRMIZI MEYVELER

Özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposu olan kırmızı meyveler insülin üretmeye yardımcı olurken Tip 1 diyabet hastaları için de kan şekerini dengeleme açısından oldukça önemli.

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