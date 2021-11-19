Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin

Susuzluk, genellikle geç fark edilen bir semptom. Dehidrasyon da denilen susuzluk, aldığınızdan daha fazla sıvı kaybetmenizden kaynaklanır. Yüksek ısıya maruz kalmak, ilaçlar, sindirim rahatsızlığı ve aşırı efor gibi birçok şey susuz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi baygın, baş dönmesi, susamış, yorgun hissedebilir veya ağız kuruluğu veya odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz.

Neyse ki, bu durumu ortadan kaldırmak için sudan daha fazlasını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Birkaç yiyecek ve içecek çeşidine sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı "yiyerek" de alabilirsiniz. İşte o besinler...

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU



Susuz kaldığınızda, vücudunuzun dengesini yeniden kazanmak için sıvıdan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Çoğu durumda, ter ve idrar gibi vücuttan sıvılarda kaybolan elektrolitleri de yenilemeniz gerekir. Elektrolitler , uygun sıvı dengesi ve kalbinizin düzenli bir ritimde atmasını sağlamak gibi önemli işlevler için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu minerallerdir. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

Sodyum

Kalsiyum

Magnezyum

Potasyum

Hindistan cevizi suyu, ihtiyaç duyulan suyu sağladığı ve elektrolitler ile karbonhidrat sağladığı için, susuz kaldığınızda içmek için harikadır. Bu durum, susuz kalmışsanız ve başka bir şey tutamıyorsanız gerçekten önemlidir. Ayrıca kas kramplarını önlemeye yardımcı olabilir.