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Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin

Susuzluk, genellikle geç fark edilen bir semptom. Dehidrasyon da denilen susuzluk, aldığınızdan daha fazla sıvı kaybetmenizden kaynaklanır. Yüksek ısıya maruz kalmak, ilaçlar, sindirim rahatsızlığı ve aşırı efor gibi birçok şey susuz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi baygın, baş dönmesi, susamış, yorgun hissedebilir veya ağız kuruluğu veya odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 17:15
Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin

Neyse ki, bu durumu ortadan kaldırmak için sudan daha fazlasını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Birkaç yiyecek ve içecek çeşidine sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı "yiyerek" de alabilirsiniz. İşte o besinler...

Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Susuz kaldığınızda, vücudunuzun dengesini yeniden kazanmak için sıvıdan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Çoğu durumda, ter ve idrar gibi vücuttan sıvılarda kaybolan elektrolitleri de yenilemeniz gerekir. Elektrolitler , uygun sıvı dengesi ve kalbinizin düzenli bir ritimde atmasını sağlamak gibi önemli işlevler için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu minerallerdir. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Potasyum
Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin

Hindistan cevizi suyu, ihtiyaç duyulan suyu sağladığı ve elektrolitler ile karbonhidrat sağladığı için, susuz kaldığınızda içmek için harikadır. Bu durum, susuz kalmışsanız ve başka bir şey tutamıyorsanız gerçekten önemlidir. Ayrıca kas kramplarını önlemeye yardımcı olabilir.

Bu besinler su deposu! Kalorisiz lezzet arayanlar için 5 muhteşem besin

Örneğin, 1 fincan (237 mL) şekersiz hindistan cevizi suyu porsiyonu, potasyum için Alınması Gereken Günlük Değerin (DV) %9'unu sağlar ve 45 kaloriye sahiptir.

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