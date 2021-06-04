Bu besinlere dikkat! Karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırıyor

Karaciğer, vücudun ilaç, alkol veya toksin gibi birçok maddeden temizlenebilmesi için adeta bir filtre görevi görüyor. Vücudun zararlı maddelerden arınması için oldukça önemli görevler üstlenen bu organ, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de düzenli çalışmasını sağlıyor. Karaciğer yağlanması, bu organın görevlerini tüm işlevleri ile yerine getirmesinde en büyük engellerden biri ve ilerlemesi durumunda siroz gibi oldukça tehlikeli hastalıklarla karşılaşmanıza neden olabiliyor.
Karaciğer yağlanması, doğru bir beslenme programı ile en düşük düzeye indirilebilir. Bu besinler sayesinde daha sağlıklı bir hayata adım atarken aynı zamanda lezzetli menüler de oluşturabilirsiniz.
ENGİNAR
Enginar, karaciğer için faydalı besinlerden biri. İçeriğinde bulunan A, C ve B vitaminleri, potasyum, manganez ve kalsiyum gibi mineraller ile birlikte bağışıklık sisteminizi düzenlerken aynı zamanda karaciğerin işlevini de tam olarak yerine getirmesine yardımcı oluyor. Üstelik içeriğinde bulunan "ciarin" adlı madde sayesinde karaciğerin yanı sıra, böbrek, safra kesesi ve bağırsakların da dengelenmesini sağlıyor. Kandaki kolesterol seviyesini dengeleyebilmesi ise karaciğerde oluşabilecek yağlanma oranını düşürüyor.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, karaciğerlerde ortaya çıkabilecek yağlanma ihtimalini en aza indiriyor. Üstelik alkole bağlı olmayan yağlanmanın yanı sıra siroz, hepatit, karaciğer kanseri gibi hastalıkların da önlenmesinde oldukça yardımcı içeriklere sahip. İçeriğinde bulunan polifenollerin, karaciğerde biriken yağlar nedeniyle ortaya çıkmış yüksek miktardaki karaciğer enzimlerini düşürdüğü tespit edildi. Günde 1 veya 2 bardak yeşil çay, doğru bir beslenme programının en önemli destekleyicilerinden biri oluyor.
KAHVE
Kahve, düzenli ve ölçülü tüketimde karaciğer yağlanmasının yanı sıra siroz ve diğer karaciğer hasarlarında da oldukça önemli düzelmeler sağladığı keşfedildi. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ediyor ve bu sayede karaciğerde ortaya çıkabilecek kanser riskini düşürüyor. Yağ yakımını hızlandıran yapısı ise karaciğerdeki yağlanma oranının da düşmesine olanak tanıyor.
BROKOLİ
,Zengin bir sülfür kaynağı olan brokoli, kanserin en önemli savaşçılarından biri. Karaciğerde ortaya çıkabilecek kanser ihtimalini düşürürken aynı zamanda zengin içeriği sayesinde karaciğer yağlanmasının da önüne geçiyor.