Bu besinlere dikkat! Karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırıyor

Karaciğer yağlanması, doğru bir beslenme programı ile en düşük düzeye indirilebilir. Bu besinler sayesinde daha sağlıklı bir hayata adım atarken aynı zamanda lezzetli menüler de oluşturabilirsiniz.

ENGİNAR

Enginar, karaciğer için faydalı besinlerden biri. İçeriğinde bulunan A, C ve B vitaminleri, potasyum, manganez ve kalsiyum gibi mineraller ile birlikte bağışıklık sisteminizi düzenlerken aynı zamanda karaciğerin işlevini de tam olarak yerine getirmesine yardımcı oluyor. Üstelik içeriğinde bulunan "ciarin" adlı madde sayesinde karaciğerin yanı sıra, böbrek, safra kesesi ve bağırsakların da dengelenmesini sağlıyor. Kandaki kolesterol seviyesini dengeleyebilmesi ise karaciğerde oluşabilecek yağlanma oranını düşürüyor.