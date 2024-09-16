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Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

Herkes cildinin pürüzsüz ve canlı görünmesini ister ancak, mevsim geçişleri, stres ve bazı hormonal bozukluklardan dolayı sivilce problemleri meydana gelebilir. Özellikle yaz mevsiminin sona ermesi ve yavaş yavaş sonbahara geçişimizle birlikte birçok kişinin cildinde benzer problemler görülmeye başladı. Ancak bu noktada uzmanlar sivilcenizi sıkmamanız gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle de 'ölüm üçgeni' denen bölgeden uzak durmalısınız. Bu bölgede çıkan sivilceleri sıkmak enfeksiyondan felce kadar birçok riskli sağlık sorunlarına neden olabilir.Peki, 'ölüm üçgeni' nedir? Cevabı merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:42
Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

Sivilce, birçok kişinin yaşamış olduğu cilt problemlerinden biridir. Oldukça basit görülebilen bu sivilcelerin sıkılması sonucunda çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir. İşte detaylar…

Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

'ÖLÜM ÜÇGENİ' NEDİR?

Yüzünüzün ortasında, burun köprüsünden gülümseme çizgisine kadar uzanan bölgedir.

Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

Bu bölge sivilce ve siyah noktaların ortaya çıkması için en uygun kısımdır. Ancak, bu bölgenin asıl önemi, boynunuzdan sinüslere ve kafatasınıza kadar önemli atardamarların ve sinirlerin geçtiği bir bölge olmasıdır.

Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR

Cilt temizliği ve bakımı oldukça önemlidir ancak, 'ölüm üçgeni' olarak adlandırılan bu bölgeye ekstra özen göstermelisiniz.

Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

Meydana gelen sivilceleri sıkmak hatta küçük de olsa kaşımak bile bakterilerin içeri girip enfeksiyon kapmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

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