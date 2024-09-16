Bu bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Meğer ölüm tehlikesi bulunuyormuş…

Herkes cildinin pürüzsüz ve canlı görünmesini ister ancak, mevsim geçişleri, stres ve bazı hormonal bozukluklardan dolayı sivilce problemleri meydana gelebilir. Özellikle yaz mevsiminin sona ermesi ve yavaş yavaş sonbahara geçişimizle birlikte birçok kişinin cildinde benzer problemler görülmeye başladı. Ancak bu noktada uzmanlar sivilcenizi sıkmamanız gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle de 'ölüm üçgeni' denen bölgeden uzak durmalısınız. Bu bölgede çıkan sivilceleri sıkmak enfeksiyondan felce kadar birçok riskli sağlık sorunlarına neden olabilir.Peki, 'ölüm üçgeni' nedir? Cevabı merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.